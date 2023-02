Rampelli: oggi nostra vittoria a regionali, non parliamo di altro

Roma, 13 feb. (askanews) – “Noi oggi vorremmo goderci la vittoria in Regione Lazio e Regione Lombardia, due risultati clamorosi e non parlare di altre questioni”. Così il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli (Fdi), rispondendo ad una domanda sulle esternazioni di Berlusconi su Zelenzky. “La posizione del governo Meloni è chiara, siamo al fianco dell’Ucraina che è un paese invaso e ci adoperiamo per la pace. La linea del Governo è sostenuta dai partiti che compongono coalizione di centrodestra al di là delle dichiarazioni fatte a titolo individuale da personalità pur autorevoli”.