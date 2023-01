Home > Askanews > Ramstein, Crosetto: in Ucraina inasprimento del conflitto Ramstein, Crosetto: in Ucraina inasprimento del conflitto

Ramstein, 20 gen. (askanews) – Dobbiamo aspettarci un possibile “inasprimento del conflitto” in Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto dal vertice fra Nato, Usa e Ue a Ramstein, in Germania. “Ogni giorno è importante per la soluzione della crisi. Le prossime settimane, i prossimi mesi sono importanti perché è cambiata la tattica russa, per cui nelle prossie settimane si aggiungeranno agli attacchi missilistici una nuova ondata di attacchi su terra”, ha detto. “Verranno immesse nuove truppe, nuove armi per cui l’Ucraina si prepara a un peggioramento di quello che è stata la guerra negli ultimi mesi”, ha aggiunto.

Ramstein, 20 gen. (askanews) - Dobbiamo aspettarci un possibile "inasprimento del conflitto" in Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto dal vertice fra Nato, Usa e Ue a Ramstein, in Germania. "Ogni giorno è importante per la soluzione della crisi. Le prossime settimane, i pr...