Random presenta “La ballata dei gusci infranti”: il nuovo singolo è la colonna sonora del film di Federica Biondi

“Sono in un periodo tranquillo della mia vita. Ho la fidanzata, ho comprato casa e anche un cane. La mia passione per il cinema nasce grazie a mio papà", svela Random nell'intervista.

Si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando ad Amici Vip, poi al Festival di Sanremo. Ha intrapreso avventure diverse, mettendosi in gioco persino a Back to school, il programma in onda su Italia 1 condotto con l’ironia travolgente di Nicola Savino.

Lui, invece, ha fatto del rap il suo cavallo di battaglia, ma gli piace sperimentare e ha il coraggio di farlo. La determinazione non gli manca e sa conquistarti con le sue melodie coinvolgenti, dinamiche e ritmate. Sforna hit che ti restano subito in testa, ma è capace anche di regalare agli ascoltatori brani più delicati e malinconici. Ora ha intrapreso una nuova sfida e così Random nell’intervista presenta il suo nuovo singolo, ”La ballata dei gusci infranti”.

Si tratta della colonna sonora dell’omonimo film di Federica Biondi. Ma com’è nata la collaborazione e com’è stato imboccare una strada nuova, cimentandosi in una scrittura diversa dall’abitudinario? Come nasce la sua passione per il cinema e quali i prossimi progetti? Chiacchierare con lui è sempre l’occasione giusta per scoprire qualcosa di nuovo, per offrire spunti interessanti ai più giovani e per sorridere un po’ di più.

Random presenta “La ballata dei gusci infranti”, la colonna sonora dell’omonimo film

“La ballata dei gusci infranti”, il nuovo singolo di Random, è l’unico brano cantato della colonna sonora (interamente curata da Zenit) dell’omonimo film di Federica Biondi, ispirato ai tragici eventi del terremoto che nel 2016 ha colpito le zone di Amatrice, Norcia e Visso. Il film sarà al cinema dal 31 marzo 2022. Ambientato ai piedi dei Monti Sibillini nell’Appennino umbro-marchigiano, il film racconta la storia di un gruppo di persone che si ritroveranno a condividere lo stesso destino: un giorno, all’improvviso, ogni desiderio di futuro, ogni progetto, s’infrange contro l’orrore di un fortissimo terremoto.

Un evento tragico che farà perdere a tutti qualcosa, spezzando la quotidianità e l’equilibrio.

Scritta da Random e prodotta da Zenit, la canzone racconta con delicatezza il senso di perdita e come la precarietà della vita possa essere colmata da una possibile rinascita. Random decide di tornare a fare musica trattando temi complessi e apparentemente distanti da quelli della sua generazione, ma che in realtà coinvolgono tutti. Nei versi del nuovo singolo l’artista esorta tutti coloro che hanno vissuto situazioni difficili a riprendere in mano la propria vita e a recuperare la quotidianità perduta.

“Ho scritto questo brano pensando soprattutto al film, lasciandomi totalmente ispirare da ciò che la storia ha significato per me, raccontandola a mio modo e con le mie parole. È stata un’esperienza di scrittura musicale totalmente nuova: questa volta io sono stato semplicemente il tramite di un messaggio che va ben oltre me. Sono molto orgoglioso di aver avuto l’opportunità di partecipare a questo progetto che porta con sé tematiche delicate e attuali, perché il tema della perdita torna sempre. So che è dura andare avanti ma vorrei che si provasse a non avere paura perché, anche quando si subisce una perdita, si può sempre ricominciare e scrivere una nuova storia”, ha raccontato Random parlando de “La ballata dei gusci infranti”.

Quindi ha aggiunto: “Nella mia testa c’è sempre stato il desiderio di fare una canzone per un film. Da piccola ho maturato la passione per il cinema, ci andavo sempre con mio padre. Il film mi è piaciuto tanto, il tema è molto importante. Il brano è nato da sé, quasi istintivamente, ma ho fatto tante prove perché volevo rendere al meglio il messaggio. Sono contento del risultato. Penso sia una degna prima volta. È la prima volta che scrivo senza parlare di me, ma ho interpretato emozioni di altri”.

Random si racconta: “Nel tempo ho perso persone di cui mi fidavo”

“La ballata dei gusci infranti” descrive con cura la fugacità del tempo e la fragilità che talvolta caratterizza con forza la vita di tutti. Con il tempo, Random chi o cosa ha perso di prezioso nella sua vita? “I capelli”, risponde senza esitazioni, con il sorriso. Poi ha tenuto a sottolineare: “Con il passare del tempo ho perso persone di cui mi fidavo, che ritenevo amiche. La perdita del primo amore è stata una grande sofferenza, sono stato molto male, ma non come quando ho scoperto di essere stato tradito da persone che consideravo fratelli. Sono state esperienze che da un giorno all’altro mi hanno cambiato la vita. Anche quei momenti così negativi e deludenti mi hanno insegnato tanto. Ho capito di dovermi fidare solo di poche persone”.

A chi vive situazioni simili, Random manda un consiglio di cui fare tesoro: “Ognuno deve trovare il proprio punto di forza e lavorare sui propri obiettivi. Anche dalle situazioni difficili si può trarre qualcosa di positivo. Non tutti i mali vengono per nuocere. Nella vita di ciascuno tante persone spariscono, ma è destino: significa che non erano persone che meritavano di stare al nostro fianco. Trovare un punto di forza dalle esperienze negative ti fa splendere”.

I live e i nuovi progetti

Con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali Random, appena ventenne, è fra i giovani artisti italiani più popolari e già autore di grandi successi: i tre singoli “Chiasso”, “Rossetto” e “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” contano un totale di 6 dischi di platino. I brani sono tutti contenuti nell’EP “Montagne Russe”, uscito a giugno 2020 e certificato Oro.

Random ha da poco annunciato lo spostamento delle sue due date dal vivo previste a marzo. Gli spettacoli, prodotti e distribuiti da VIVO Concerti, sono stati riprogrammati e si terranno a Roma il 6 ottobre (Teatro Centrale) e a Milano il 12 (Magazzini Generali). In merito allo spostamento, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di risalire sul palco e di avervi tutti con me. Presto sarà così, serve solo un altro po’ di pazienza. Per tornare a stare tutti insieme. Abbiamo deciso di rimandare gli show direttamente a ottobre, quando potrò farvi ascoltare musica nuova e preparare uno spettacolo diverso da quello che avevo in mente e che è rimasto fermo per troppo tempo. Voglio darvi il meglio di me e sto lavorando duro per questo. I biglietti che avete già acquistato rimarranno validi per le nuove date”.

È entusiasta di incontrare di nuovo i fan e non mancano i progetti sui quali mettersi al lavoro. “È un periodo della mia vita in cui sto completamente riscrivendo il mio percorso. Voglio realizzare progetti nuovi, che mi permettano di fare un ulteriore salto di livello. Anno dopo anno voglio migliorarmi e sto preparando tante cose nuove. I nuovi brani sono veramente belli e sono molto carico. In questo momento sto bene e mi sento tranquillo. Ho la fidanzata, ho comprato la mia casa e anche un cane. Sono contento e motivato. Ho l’energia giusta per continuare a lavorare”, ha svelato.