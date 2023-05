Raniero Monaco Di Lapio: "Ho avuto difficoltà a causa del Grande Fratello"

Raniero Monaco Di Lapio, ospite di Verissimo, ha ripercorso la sua carriera. L’attore ha confessato di aver lottato a lungo con i pregiudizi legati alla sua partecipazione al Grande Fratello.

Ospite di Verissimo, Raniero Monaco Di Lapio ha ripercorso la sua carriera. Attualmente in tv con la fiction Il Patriarca, l’attore si è detto soddisfatto dei suoi primi 40 anni di vita, ma ha sottolineato che non sempre la strada è stata in discesa. Ha dichiarato:

Raniero ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Anche se il reality è stato un trampolino di lancio, Monaco Di Lapio non tornerebbe mai indietro. Ha raccontato:

“Ci sono stati dei momenti di crescita, si cresce sempre attraverso il dolore. Non mi auguro di riviverli. Almeno dammi dei problemi nuovi. Che dolori ho vissuto? Sono stati 40 anni pieni di tutto e allora li sento addosso. Sono soddisfatto, non ho quella sensazione di voler tornare indietro. Va bene così, andiamo avanti. (…) Vuoi o non vuoi ti scontri con dei preconcetti o con un’ideologia che si può avere sul fatto che se vieni da lì, non hai altro da dire o da dare. Però sono testardo, non mi faccio scoraggiare, più mi spaventa la cosa, più mi lancio a pesce. Devi prima smentire un preconcetto per poi confermare una qualità. Quindi sì, devo essere onesto, ho avuto delle difficoltà, però non demordo”.