Rankister, la nuova startup punta ai mercati internazionali

Torino, 10 set. (askanews) – Nata un anno fa da un’idea di Isan Hydi, CEO dell’agenzia Seo Wolf.Agency, la startup Rankister è una piattaforma in grado di consentire la gestione completamente autonoma di una strategia di digital PR e link building mirata alla pubblicazione di comunicati stampa e articoli. Rankister, in meno di un anno, ha superato ampiamente 1 milione di euro di transazioni grazie alla fiducia data dagli inserzionisti, e ora punta all’internazionalizzazione.

“Rankister è una piattaforma di digital PR e link building dedicata ad aziende e agenzie di marketing per migliorare brand reputation, brand awareness e posizionamento su motori di ricerca” – spiega Isan Hydi – “Gli obiettivi sono ampi, con un business plan di 4-5 anni. Puntiamo a diventare la piattaforma numero uno in Italia per poi espanderci a livello internazionale. Dal 2025 punteremo ai mercati esteri, ma siamo già presenti in Germania, Spagna, Francia, Inghilterra, America Latina e non solo. Rankister è utilizzata sempre più dalle aziende, i feedback sono positivi e puntiamo a conquistare fette sempre maggiori di mercato”.

Rankister sarà sponsor dell’evento di marketing DigitalStrategy.events, che vedrà la sua seconda edizione, dopo quella di Tirana, andare in scena il 28-29 novembre al Pacific Hotel di Torino: specialisti da tutta Italia confluiranno in città per parlare di seo, social, advertising, AI.

“Fin dalla nascita di Rankister, abbiamo partecipato a numerosi eventi del settore, di marketing e non solo, per fare conoscere la piattaforma” – afferma Hydi – “Il 28 e 29 novembre 2024 saremo sponsor dell’evento Digital Strategy, che vedrà la partecipazione dei migliori esperti di marketing provenienti da tutta Italia. Vi invitiamo a partecipare”.

La piattaforma Rankister è stata studiata per essere un supporto semplice, intuitivo e rapido per aziende e imprenditori.