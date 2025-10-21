Ranucci, Conte: "Il partito di Meloni ritiri le querele"

Roma, 21 ott. (askanews) – “Il partito di Meloni ritiri la querela e così i suoi ministri”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando in Piazza Santi Apostoli alla manifestazione di protesta convocata dopo l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.

“Vogliamo una legge vera contro le liti temerarie – ha detto Conte – e non bisogna delegittimare e svillaneggiare i giornalisti quando c’è un’audizione, sventolando addirittura una carota, offrendo il congnac, sbertucciando i giornalisti che fanno il loro merstyiere con grande responsabilità anche a loro rischio e pericolo”.

IL’ex presidente del Consiglio ha poi ricordato “la paralisi della Commissione di Vigilanza sulla Rai, da un anno, per un ricatto della maggioranza: questo significa che non possiamo nemmeno audire Ranucci in Parlamento su questa vicenda”.