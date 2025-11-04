Ranucci in Commissione Antimafia, la presidente: siamo al suo fianco

Roma, 4 nov. (askanews) – Audizione del giornalista Sigfrido Ranucci a Palazzo San Macuto, in Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, dopo l’attentato davanti alla villetta a Pomezia del conduttore di Report lo scorso ottobre.

La presidente della commissione Chiara Colosimo ha aperto la seduta esprimendo solidarietà al giornalista.

“A nome di tutti i membri della nostra Commissione, la più sincera solidarietà e ferma condanna per quanto avvenuto. La presenza di Ranucci qui, dimostra che intendiamo stare al suo fianco di fronte a tentativi di intimidazioni tanto gravi che non possono mai essere sottovalutati”.

Ranucci ha iniziato la sua audizione, mettendosi a disposizione della commissione, raccontando le volte in cui in passato ha subìto minacce ed è stato messo sotto scorta.

“Elenco quello che è successo dal 2010 in poi a causa del lavoro che svolgo per la Rai. Sono stato sotto forma di tutela dal 18 maggio 2010 fino al maggio 2011, poi dal 18 novembre 2018 a febbraio 2019 e finisco sotto tutela per una serie di inchieste che sono legate alla denuncia sulle attività della criminalità organizzata”.

Il giornalista ha ricordato anche: “Ricevo il 2 giugno una mail da indirizzo criptato con una minaccia: ‘Se dai altre informazioni sul caso Moro ti ammazziamo’, ne ho parlato con la Digos. Pochi giorni dopo troviamo dei proiettili, li trova un mio reponsabile della scorta davanti a casa, dietro a un cespuglio, e anche lì con modalità che ricordano le modalità dell’ordigno del 16 ottobre”, ha raccontato.