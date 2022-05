Raoul Biagiotti morto a 20 anni per un malore mentre lavorava come cameriere

Raoul Biagiotti è morto a soli 20 anni a causa di un malore mentre lavorava come cameriere alla Capannina di Forte dei Marmi.

Raoul Biagiotti, ragazzo di 20 anni di Lucca, è morto nel locale in cui lavorava come cameriere, La Capannina di Franceschi in Versilia, a Forte dei Marmi. Si è accasciato a terra in mezzo a centinaia di persone. Aveva scelto quel lavoro per mantenersi e raggiungere una minima indipendenza economica. Sabato 30 aprile ha accusato un malore improvviso mentre stava lavorando. L’allarme è scattato subito e sul posto è arrivata un’ambulanza con il medico.

Il giovane è stato rianimato e trasportato prima all’ospedale Versilia, per poi essere trasferito a Livorno, dove purtroppo è morto. La causa del decesso sarebbe una emorragia cerebrale.

Una tragedia improvvisa

Raoul Biagiotti si è sentito male pochi minuti dopo le 3 di notte, tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio. Si è accasciato a terra all’improvviso, all’interno del locale pieno di persone. Una tragedia improvvisa che ha colpito la sua famiglia e i suoi amici.

“Nonostante il dolore della perdita ti assicuro che ripercorrerei tutto il viaggio assieme a te: è stato un vero onore e privilegio conoscerti” ha scritto la mamma di Raoul su Facebook.