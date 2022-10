Raoul Bova, guai con il Fisco: è accusato di aver evaso 417mila euro nel 2011.

Ancora guai con il Fisco per Raoul Bova. Dopo la condanna ad un anno e sei mesi arrivata nel 2017, l’attore è adesso accusato di aver evaso 417mila euro nei redditi del 2011.

Raoul Bova: guai con il Fisco

Nel 2017, Raoul Bova era stato condannato a un anno e sei mesi per evasione fiscale.

A distanza di qualche anno da quel momento, l’attore torna ad avere guai con il Fisco. Secondo la Procura, nel 2011, ha presentato una “dichiarazione fraudolenta mediante artifici“. Stando a quanto sostiene Il Corriere della Sera, Raoul è responsabile del trasferimento di costi alla società Sanmarco Srl, di cui è socio all’80% e che gestisce la sua immagine, pagando un’aliquota più bassa.

Le accuse a Raoul Bova

Sul Corriere si legge:

“Nella dichiarazione dei redditi – gli contesta la Procura – sono stati indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi ed elementi passivi fittizi”.

Nello specifico, Raoul ha evaso l’Irpef per una cifra pari a 417mila euro.

Raoul Bova in tribunale: la data dell’udienza

Bova è atteso in tribunale il 6 dicembre 2022. E’ bene sottolineare, però, che Raoul potrebbe anche ottenere la prescrizione e, di conseguenza, non ci sarebbe alcuna udienza. Nel frattempo, tra qualche giorno, l’attore deve presentarsi in tribunale per rispondere dell’accusa di violenza privata, minacce e lesioni.

Il motivo? Pare che il 27 aprile del 2019 abbia aggredito un automobilista perché avrebbe quasi investito la compagna Rocío Muñoz Morales.