Raoul Bova: in "Buongiorno, mamma! 2" temi completamente nuovi

Roma, 13 feb. (askanews) – Raoul Bova torna in tv, insieme a Maria Chiara Giannetta, con la seconda stagione di “Buongiorno, mamma!” (serie, prodotta da Rti e Lux Vide), 12 episodi, per sei prime serate, dal 15 febbraio su Canale 5.

Tornano nei panni di Guido e Anna, con la loro famiglia fuori dal comune e con nuovi misteri da risolvere.

“Guido avrà una grande evoluzione, e ci saranno temi completamente diversi”.

Nella prima stagione, spiega Bova, era importante l’attesa, il rapporto con Anna, ferma nel letto, in coma.

“Nella seconda serie, con un colpo di scena tornerà Anna, si ritroverà in una situazione particolare; Guido non vede l’ora di riabbracciarla e di coccolarla, ma lei è in una situazione di risveglio, è come se fosse rinata, quindi l’irruenza a volte di Guido creerà difficoltà nel rapporto”.

Ci sono segreti e c’è soprattutto il passato che ritorna, ma l’elemento centrale resta sempre la famiglia e l’amore.

“Tra i due ci saranno momenti di grande amore e momenti di grande contrasto, non si capiranno subito, poi troveranno la via”.

Nel cast tutti gli attori più amati della prima stagione: Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Marco Valerio Bartocci, Barbara Folchitto, Filippo Gili, Giovanni Nasta e Federico Cesari. Con loro anche new entry come Luca Angeletti, Alessandro Cosentini, Nicoletta Di Bisceglie,Thomas Santu e Kelum Giordano.

“Buongiorno, Mamma!” è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.