Raoul Bova smentisce la crisi con Rocio: le parole

Raoul Bova ha smentito le voci in circolazione in merito alla sua presunta separazione da Rocio Munoz Morales.

Raoul Bova ha messo a tacere le voci riguardanti una sua presunta crisi con Rocio Munoz Morales, madre delle sue due bambine.

Raoul Bova: le figlie

Da settimane – complice l’assenza di Raoul Bova ad alcuni eventi a cui ha preso parte sua moglie Rocio – si è sparsa la voce che i due attori stessero vivendo un periodo di crisi e che, addirittura, avessero smesso di parlarsi.

La notizia è stata smentita dallo stesso Raoul Bova, che ha affermato solo di aver “fatto tardi” agli impegni a cui era invitata sua moglie Rocio Munoz Morales (perché sarebbe stato sul set di Don Matteo). Dunque non sarebbe in atto alcuna crisi tra i due attori che anzi, sono più innamorati che mai.

Raoul Bova: la vita privata

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono legati dal 2013 e insieme hanno avuto due figlie, Luna e Alma.

L’attore era stato precedentemente sposato con la veterinaria Chiara Giordano, madre dei suoi primi due figli (Alessandro Leone e Francesco). Oggi l’attore cerca di essere un padre presente con tutti e quattro i suoi figli.

“Rispetto per i figli significa ascoltarli e non imporre nulla che non sentano davvero. Così ho aspettato che si sentissero liberi di vederle e oggi sono felice. Tante volte mi sono domandato o accusato e giudicato come poco forte su alcune decisioni e invece la mia strada e il mio modo di essere sta portando i suoi frutti.

I miei figli sono felici, si stanno conoscendo, stanno cominciando a volersi bene e questo è un passo che ne porterà un altro e ancora uno”, ha dichiarato l’attore.

Raoul Bova: l’ex moglie

L’attore non avrebbe mantenuto ottimi rapporti invece con la sua ex moglie, Chiara Giordano, che in passato ha dichiarato che la loro separazione non sarebbe stata affatto pacifica. “Quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie”, ha dichiarato Chiara Giordano in merito alla fine della sua unione con Raoul Bova.