Rapallo, 12enne precipita dalla finestra a scuola: è grave in ospedale

Politraumi diffusi e quadro clinico severo: in Liguria una 12enne precipita dalla finestra a scuola, pare sia grave in ospedale

Attimi terribili a Rapallo, dove una 12enne precipita dalla finestra a scuola: è grave in ospedale. Il è avvenuto in una classe di una media cittadina e la dinamica è poco chiara e da quanto si apprende la vittima di quel tremendo incidente sarebbe attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova. Secondo i media che hanno trattato la notizia tutto sarebbe accaduto alla fine delle lezioni. La ricostruzione del fatto è ancora sommaria e lacunosa, ma pare che la ragazzina si sia improvvisamente alzata dalla sedia per poi dirigersi alla finestra.

12enne precipita dalla finestra a scuola

Cosa sia successo dopo non è chiaro se non in ordine al tremendo esito, tanto che i media spiegano che “la dinamica della caduta è ancora al vaglio della polizia che sta raccogliendo le testimonianze di alunni e insegnanti”. C’è un buco temporale da colmare insomma.

Dinamica ancora tutta da chiarire

Quello che pare invece certo è che la bambina è stata stata immediatamente soccorsa dai medici del 118 per essere poi trasportata in ospedale con politraumi diffusi. Fonti investigative avrebbero spiegato a Fanpage che la 12enne è precipitata dal secondo piano di un istituto comprensivo di Rapallo e che è stata portata in codice rosso in ospedale.