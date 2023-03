Rapina a Milano, passanti accoltellati vicino alla stazione centrale: sei feriti

Per colpire alcuni passanti che in quel momento stavano camminando nelle vicinanze della stazione centrale, due malviventi non hanno esitato ad utilizzare un taglierino. È accaduto a Milano dove, nel tardo pomeriggio di lunedì 6 marzo sei persone sono rimaste ferite in seguito ad una serie di rapine. Sarebbero ancora diversi i dettagli sulla vicenda sulla quale fare luce, ma secondo prime informazioni, uno dei presunti aggressori è stato già fermato dalle Forze dell’ordine.

Rapina a Milano, passanti accoltellati vicino alla stazione di Milano: la prima aggressione

Stando a quanto emerge dal report di Areu Lombardia le aggressioni sono avvenute in due vie distinte. La prima è avvenuta alle 17.39 in via Giovan Battista Sammartini. Qui gli aggressori hanno colpito due donne. La prima, di 34 anni, ha riportato un trauma al volto da colluttazione ed è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale San Paolo. La seconda, una 58enne, è stata ferita alla mano in modo lieve e non è stata ospedalizzata. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia di Stato e un’ambulanza.

La seconda aggressione

Circa una decina di minuti dopo, alle 17.47, il 118 è intervenuto in quello che – si legge – è “il proseguo dell’evento violento”. All’altezza di viale Brianza 27 sono state quattro le persone aggredite. Si tratta di tre uomini e una donna. Stando a quanto emerge da alcune testimonianze riportate da “Il Corriere della Sera”, due uomini, un 68enne e un 57enne sarebbero intervenuti per difendere una donna.

I due uomini hanno riportato rispettivamente ferite da taglio ad una spalla e ad un braccio. Sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, il primo al Niguarda e il secondo al San Carlo. La donna, la cui età non è nota, è stata ferita al collo e trasferita al Policlinico in codice giallo. Una quarta persona è stata ferita al torace. Anche in questo ultimo caso è stato ricoverato in codice giallo analogamente al Policlinico.