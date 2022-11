Rapina con sparatoria a furgone portavalori in Sardegna: un ferito

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 novembre, si è verificata una rapina con sparatoria ad un furgone portavalori in Sardegna.

La rapina è avvenuta sulla 131, all’altezza del chilometro 170, vicino al distributore Q8 di Giave.

Rapina con sparatoria sulla 131 all’altezza del chilometro 170, vicino al distributore Q8 di Giave, intorno alle 8.30 di questa mattina, mercoledì 30 novembre. I rapinatori hanno assaltato un portavalori della ditta Mondialpol, ferendo due vigilantes alle cambe.

Hanno lasciato un camion di traverso, a cui hanno dato fuoco, per bloccare la strada, poi sono scappati a bordo di due auto, che in seguito sono state trovate incendiate a Badde Salighes. I malviventi erano otto o dieci persone. I carabinieri e la polizia sono arrivati sul posto, insieme ad alcune ambulanze. Tra i feriti c’è anche una ragazza, che è stata raggiunta da un proiettile a un braccio ed è stata portata in ospedale.

Il fumo del camion in fiamme era visibile da grande distanza.

Continuano le ricerche dei rapinatori

Le forze dell’ordine hanno ritrovato l’auto usata dai rapinatori per la fuga, in provincia di Nuoro. Secondo una prima stima, il bottino della rapina sarebbe esiguo. Le ricerche stanno andando avanti anche con un elicottero. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Sassari, uno con l’elisoccorso e due a bordo di ambulanze.

I due vigilantes sono stati feriti alle gambe, mentre la ragazza al braccio. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.