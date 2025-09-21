Home > Cronaca > Rapina violenta a Marostica: anziana aggredita in casa, un episodio shockante

Rapina violenta a Marostica: anziana aggredita in casa, un episodio shockante

Un attacco violento ha messo in allerta una comunità, portando un'anziana in ospedale.

Un grave incidente di violenza domestica ha colpito Marostica, comune situato nella provincia di Vicenza. Una donna di 79 anni è stata aggredita nella propria abitazione. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando un passante ha notato la porta aperta e ha udito le grida disperate della vittima.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente.

Carabinieri e un’ambulanza medicalizzata hanno raggiunto il luogo dell’aggressione poco dopo le 22.40. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato la donna legata e con evidenti segni di percosse sul viso, a testimonianza di un attacco violento.

Il racconto della vittima

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta intorno alle 20.30. La donna, sebbene fosse cosciente, presentava una leggera ipotensione e necessitava di immediato intervento medico. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Vicenza per ricevere cure per i traumi subiti.

Il ruolo del figlio nella vicenda

Un elemento chiave di questo drammatico evento è il figlio della vittima, un uomo sulla quarantina che gestisce un panificio nella stessa casa. Secondo le informazioni disponibili, sarebbe stato lui ad aprire la porta dopo che i malviventi, presumibilmente in due o tre, avevano suonato il campanello. Dopo essere stato immobilizzato e legato in un seminterrato, i banditi si sono diretti al piano superiore per aggredire la madre.

Durante l’aggressione, i malfattori hanno cercato di ottenere denaro contante, infliggendo colpi alla donna per estorcerle informazioni sui suoi risparmi. Dopo averla picchiata, i malviventi sono tornati nel seminterrato per minacciare il figlio, il quale potrebbe aver ceduto loro del denaro proveniente dagli incassi recenti dell’attività commerciale.

Le indagini in corso

Attualmente, i carabinieri mantengono il massimo riserbo sull’indagine. Tuttavia, è chiaro che la rapina ha scosso profondamente la comunità locale, ancora sotto shock per la brutalità dell’evento. I banditi sono fuggiti dopo l’aggressione, probabilmente incontrando uno o due complici che li attendevano all’esterno.

La segnalazione all’autorità è stata fatta dalla madre e dal figlio, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La pattuglia della stazione locale, insieme a unità della compagnia di Bassano, è accorsa sul posto per avviare immediatamente le indagini e raccogliere prove.

Il supporto alla vittima

In seguito all’incidente, la comunità di Marostica si è mobilitata per offrire supporto alla donna e al suo familiare. In situazioni come questa, è fondamentale che le vittime ricevano l’aiuto necessario per affrontare le conseguenze psicologiche e fisiche di esperienze traumatiche. Le autorità locali si sono attivate per garantire che la vittima riceva assistenza medica e psicologica.

Questo tragico evento mette in luce l’importanza di una rapida risposta da parte delle forze dell’ordine e della necessità di sensibilizzazione contro la violenza domestica, un problema che affligge molte comunità e richiede l’attenzione di tutti.