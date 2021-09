Rapine violente a Catania, arrestata una gang: due di loro sono fratelli

Un gruppo di ladri ha dato vita a diverse rapine a Catania e anche in provincia. Le indagini hanno permesso di arrestare tre persone.

Le indagini su alcune rapine avvenute a Catania hanno accertato le responsabilità di un gruppo. La gang composta da cinque persone ha agito tra dicembre 2020 e gennaio 2021.

Rapine a Catania e dintorni, cosa è accaduto

I carabinieri hanno arrestato due fratelli di 20 e 26 anni e un altro giovane 20enne.

A loro carico pendono le accuse di rapina aggravata in corcorso. Le forze dell’ordine hanno sgominato la gang che aveva sede a Catania. Il gruppo è composto da cinque elementi: tre sono stati arrestati e due denunciati.

Rapine a Catania e dintorni, fermata la gang

Le indagini hanno permesso di fermare il gruppo criminale che ha compiuto cinque rapine a Catania e in altre paesi della provincia. Armati di pistole e coltelli, nonché di veicoli nolleggiati con targhe contraffatte, il gruppo ha messo a segno cinque rapine tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Decisiva per l’arresto sarebbe stata una maglia con la scritta “Narcos” indossata da uno degli autori delle rapine.

Rapine a Catania e dintorni, cinque colpi nel giro di due mesi

Le rapine sono state compiute in due tabacchini di Gravina di Catania e Mascalucia, altrettante invece in un supermercato di Catania. Ma la lista non finisce qui visto che la gang avrebbe tentato di portare via l’incasso di una farmacia: i ladri avrebbero sottratto in totale oltre 5mila euro.