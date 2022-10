Rapito con la fidanzata fuori dalla sua casa: 43enne ritrovato morto in un bosco pochi giorni dopo

Koray Alpergin, noto DJ 43enne, è stato rapito con la sua fidanzata fuori dalla sua abitazione. Il suo corpo è stato trovato dopo qualche giorno.

Koray Alpergin, famoso dj 43enne di origine turca, proprietario della stazione Bizim FM, è stato rapito con la fidanzata davanti alla sua abitazione ed è stato ritrovato morto in un bosco qualche giorno più tardi. Da giovedì lui e la sua compagna non avevano più dato notizie. Il suo corpo è stato trovato in un bosco, mentre la donna è rimasta illesa. Sabato la polizia aveva annunciato che un uomo e una donna erano scomparsi nell’Essex, senza dire i nomi delle due persone.

24 ore dopo gli agenti hanno trovato il corpo e hanno arrestato tre uomini con l’accusa di omicidio. La vittima è il dj Koray Alpergin, dj turco di 43 anni che viveva a Londra.

Sono stati arrestati tre uomini

La compagna della vittima è stata trovata viva e illesa. I tre sospettati sono sotto la custodia delle forze dell’ordine e sottoposti a interrogatorio. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia, che stabilirà le cause del decesso.

I due fidanzati sono stati rapiti e fatti salire su un furgone parcheggiato davanti casa loro, contro la loro volontà. A confermarlo l’ispettore di polizia che si sta occupando del caso.