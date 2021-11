Rapporti con una 14enne, assolto 21enne: “Lei era consenziente”

Rapporti con una 14enne, assolto 21enne indagato e poi imputato per i fatti avvenuti ad una festa il 6 gennaio del 2018: “Lei era consenziente”

Imputato di aver avuto rapporti sessuali forzosi con una 14enne, un 21enne del Trevigiano è stato assolto con formula piena dal collegio penale perché “lei era consenziente”. Il giovane era assistito dall’avvocatessa Jenny Lopresti in una difficilissima causa penale per la quale in arringa il pubblico ministero Sabattini aveva chiesto la condanna a 6 anni.

All’epoca del fatto contestato, il 6 gennaio del 2018, l’ex imputato aveva 18 anni ed aveva incontrato la sua “vittima” ad una festa.

La stessa, una 14enne, aveva deciso di fermarsi a casa dell’amica per la notte. Nella notte il fratello dell’amica si aggiunge al letto e si consumano gli atti finiti a processo. Attenzione, in Italia l’età dei 14 anni è quella con cui per legge si può avere dignità giuridica per acconsentire liberamente ad un atto.

La 14enne aveva denunciato il ragazzo ai carabinieri il giorno dopo ed era iniziata la vicenda giudiziaria.

La parte lesa aveva sostenuto: “Gli ho detto che doveva smetterla, ma lui ha continuato. Ero poco più di una bambina, ma lui ha abusato di me”. Tuttavia la sorella dell’ex imputato aveva dato un’altra versione: “Mi è stato detto che si sono toccati, ma che è stato consenziente”.

Il contesto emerso dalle testimonianze era quello di una festa in cui si era esagerato con gli alcolici e fumato qualche spinello. La psicologa del ragazzo aveva deposto e detto: “Il mio paziente mi ha raccontato di quella notte e del fatto che si erano accarezzati vicendevolmente. Era felice. Ma mi ha anche detto che la ragazza era consenziente”.

E il legale del giovane aveva anche spiegato che, a causa di un piccolo deficit cognitivo, il suo assistito aveva difficoltà a portare l’atto a termine. In più lo stesso ex imputato aveva spiegato ai giudici: “La ragazza aveva bevuto tanto quella sera, abbiamo fatto del petting, ma niente altro e io non l’ho violentata. È stata lei che mi ha invitato nel letto per ‘giocare’ insieme”. Dopo che lo stesso medico legale aveva messo in discussione la tesi dello stupro il collegio ha assolto il giovane.

Commosso il commento della sua legale: “Il mio assistito ha dovuto prendere psicofarmaci dal momento in cui è iniziato il processo. Ora l’incubo è finito”.