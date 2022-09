Rapporti in pieno giorno davanti alla biblioteca dedicata ai bambini: denunciata una coppia  

I residenti li sorprendono ad avere rapporti in pieno giorno davanti alla biblioteca dedicata ai bambini e chiamano la polizia che accorre sul posto

Squallido episodio in Lombardia dove un uomo e una donna stavano avendo rapporti in pieno giorno davanti alla biblioteca dedicata ai bambini: la coppia è stata denunciata. Spettacolo indecoroso poco dopo l’alba in quel di Gallarate e con un terzo incomodo ubriaco accanto ai due.

La coppia è stata sorpresa a fare sesso fuori dalla biblioteca del comune in provincia di Varese.

Rapporti davanti alla biblioteca dei bambini

Si tratta di una struttura dedicata ai bambini e situata tra via Ivrea e Piazza San Lorenzo. Dopo aver probabilmente trascorso la notte sotto ad il portico i due sono stati sorpresi con diverse bottiglie di birra accanto a loro ed un’altra persona, un ragazzo. A quel punto i residenti hanno allertato la polizia e due volanti sono arrivate sul posto.

Invitati a rivestirsi, scortati e denunciati

I poliziotti hanno ingiunto ai due di rivestirsi e, stando a quanto riportato dai residenti e ripreso da Fanpage, la ragazza pare fosse in stato di ebbrezza e barcollante. A quel punto i protagonisti dello squallido siparietto sono stati condotti in commissariato, poi identificati e formalmente denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Il ragazzo che dormiva accanto ai dei “performer” è stato invece sanzionato per ubriachezza molesta.