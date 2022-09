A Castellammare di Stabia, un 55enne giunge al pronto soccorso con una grave infezione ai genitali: aveva avuto dei rapporti sessuali con il cane.

Giunto al pronto soccorso di Castellammare di Stabia, un uomo di 55 anni si è presentato con una grave infezione ai genitali. Sul posto, quando il personale ospedaliero ha fatto delle domande per avere informazioni circa le cause, il signore ha ammesso: “Ho avuto dei rapporti sessuali con il mio cane”.

Il paziente ha dovuto subire una parziale evirazione.

Rapporti sessuali col cane, un 55enne rischia la vita per un’infezione: il caso

La vittima di questa brutta storia, è un uomo di 55 anni, che ha dovuto subire una parziale evirazione dei genitali a causa di una brutta infezione contratta. La causa è legata ai rapporti che l’uomo ha avuto con il suo cane. All’ospedale di San Leonardo, le sue condizioni sono risultate sin da subito critiche: aveva i genitali gonfi ed escoriati.

Non rispondendo positivamente ai primi trattamenti, il team medico ha provato ad indagare su cosa fosse effettivamente accaduto al paziente.

Lo scopo era risalire agli agenti esterni che hanno provocato l’infezione, ovvero la tipologia di batteri che avevano attaccato l’uomo. Dopo un primo momento in cui era stato vago, ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con diversi animali, compreso infine il suo cane.

Aveva provato a curarsi da solo

All’inizio, per evitare di andare all’ospedale, l’uomo aveva cominciato a curarsi da solo.

Quando è giunto al pronto soccorso, la situazione era già abbastanza compromessa e l’infezione ai genitali avrebbe potuto mettere a rischio la sua vita.

I medici, a quel punto, non hanno potuto fare altro che procedere con un’evirazione parziale che ha interessato i tessuti infetti. Il paziente, in questo modo, dovrebbe rimettersi in tempi piuttosto ridotti.

L’intervento mirato, una volta scoperta la causa, è stato comunque tardivo. La procedura si è resa quindi necessaria.