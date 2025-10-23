Rapporto ASviS: ripensare la strategia di sviluppo sostenibile

Roma, 23 ott. (askanews) – “Il Rapporto ASviS purtroppo ci consegna una situazione mondiale, europea e italiana, rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile, tutt’altro che positiva. Per ciò che riguarda l’Italia, nell’ultimo anno, su 6 obiettivi siamo addirittura tornati indietro, quindi ci stiamo allontanando dagli obiettivi, soprattuto sul fronte sociale, ma anche a livello ambientale e di governance.

Dunque, bisogna cambiare registro”. Lo ha detto Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, a margine della presentazione del decimo Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, svoltasi a Montecitorio.

“La nuova Legge di Bilancio, purtroppo, a detta del governo, non farà grandi cambiamenti sulla disuguaglianza, sulla povertà, sulle emissioni di Co2. Abbiamo bisogno – ed è questa la proposta dell’ASviS – di ripensare la strategia complessiva, la strategia di sviluppo sostenibile, predisporre quel piano di accelerazione che l’Italia si è impegnata a fare nel 2023 e poi rivedere il Piano strutturale di bilancio, nel 2027, per dare finalmente una prospettiva di sviluppo sostenibile alle scelte politiche e di bilancio”, ha aggiunto.