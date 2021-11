Rapporto Caritas: “Più della metà delle famiglie in povertà assoluta non ha il Reddito di cittadinanza”

Nel Rapporto Caritas sulla povertà viene evidenziato come solo il 44% dei poveri percepisca il Reddito di cittadinanza.

“Più della metà delle famiglie in povertà assoluta non percepisce il Reddito di cittadinanza“. È senza dubbio questa la frase che più salta agli occhi nel Rapporto Caritas 2021 sulla povertà e l’esclusione sociale che evindenia come la misura assistenziale riesca a raggiungere solo il 44% dei poveri italiani e si dimostrerebbe pertanto inadatta ad aiutare le famiglie che si trovano in condizioni di indigenza assoluta.

Come riportato da Il Messaggero, il fenomeno riguarderebbe circa 2,1 milioni di famiglie in Italia, rispetto agli 1,7 milioni del 2019. Inoltre, nello stesso arco temporale, i cittadini che vivono in condizioni di povertà assoluta sarebbero passati da 4,6 a 5,6 milioni.

Per la Caritas i nuovi poveri sarebbero 1,9 milioni, di cui solo il 19,9% percepirebbe il Reddito di cittadinanza.

Ecco dunque che secondo il Rapporto Caritas, “il riordino e il rafforzamento del reddito di cittadinanza deve essere effettuato attraverso un miglioramento nell’intercettare la povertà assoluta”.

La “colpa” per la Caritas “è la particolare scala di equivalenza che cresce lentamente all’aumentare del numero dei componenti della famiglia. La scala dell’Rdc è stata scelta con l’intento di contenere la spesa totale della misura”.