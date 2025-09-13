Rapporto ONU: la Nord Corea sotto il controllo totale del regime

Le tecnologie di sorveglianza hanno permesso al regime nordcoreano di esercitare un controllo totale sulla sua popolazione, intensificando la repressione e le esecuzioni.

Il regime nordcoreano ha intensificato il controllo sulla sua popolazione nel corso dell’ultimo decennio, eseguendo cittadini per atti considerati sovversivi, come la condivisione di serie televisive straniere. Questo è quanto emerso da un recente rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, che ha analizzato le condizioni di vita in Corea del Nord e ha evidenziato un crescente clima di paura e repressione.

Un aumento della repressione e delle esecuzioni

Secondo il rapporto, il regime ha attuato misure sempre più severe per mantenere il controllo, specialmente dopo l’insorgere delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19. James Heenan, responsabile dell’Ufficio ONU per i Diritti Umani in Nord Corea, ha dichiarato in una conferenza a Ginevra che il numero di esecuzioni per crimini sia comuni che politici è aumentato. “Già numerosi individui sono stati giustiziati per aver diffuso serie televisive straniere, tra cui le popolari K-Drama dalla Corea del Sud”, ha affermato Heenan.

Il rapporto è basato su interviste con oltre 300 testimoni e vittime, fornendo una visione chiara delle drammatiche violazioni dei diritti umani che continuano a verificarsi nel paese. “Nessun’altra popolazione nel mondo attuale vive sotto restrizioni così severe”, ha concluso il documento.

La sorveglianza di massa e il lavoro minorile forzato

Negli ultimi dieci anni, il regime nordcoreano ha implementato sistemi di sorveglianza di massa avvalendosi delle nuove tecnologie, rendendo i cittadini soggetti a un controllo totale su ogni aspetto della loro vita. “Per bloccare gli occhi e le orecchie della gente, hanno intensificato le repressioni”, ha raccontato un fuggiasco, descrivendo le drastiche misure adottate per eliminare qualsiasi segno di dissenso.

In aggiunta, il rapporto ha messo in luce come i bambini siano costretti a lavorare in condizioni disumane, specialmente in settori come l’estrazione di carbone e la costruzione, spesso in brigate di lavoro dette “shock brigades”. Questi giovani provengono generalmente dalle fasce più basse della società, essendo incapaci di corrompere funzionari per evitarne il lavoro forzato. Heenan ha descritto queste condizioni di lavoro come estremamente pericolose e dannose per la salute.

Implicazioni globali e risposte internazionali

Il rapporto delle Nazioni Unite arriva più di dieci anni dopo un documento storico che documentava esecuzioni, torture e detenzioni di massa, evidenziando una continua erosione delle libertà fondamentali. Volker Turk, alto commissario per i diritti umani, ha avvertito che se la DPRK continua su questa traiettoria, la popolazione subirà ulteriori sofferenze e repressioni brutali. “Il mondo deve rimanere vigile e attivo nel far fronte a queste violazioni”, ha sottolineato Turk, esortando la comunità internazionale a non ignorare la situazione.

Le missioni diplomatiche della Corea del Nord a Ginevra e Londra non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito al rapporto, lasciando in sospeso le reazioni ufficiali a queste gravi accuse. Con la crescente attenzione sulla questione dei diritti umani, il futuro della popolazione nordcoreana rimane incerto, in un contesto di repressione e paura costante.