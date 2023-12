Rapporto Qualivita-Ismea, Dop economy cresce e segna record 20,2 mld fatturato

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – Le eccellenze alimentari italiane, i prodotti Dop e Igp, vedono aumentare il valore alla produzione raggiungendo 20,2 miliardi di euro nel 2022, +6,4% su base annua assicurando un fatturato complessivo del 20% dell'agroalimentare italiano. E' uno dei principali risultati del XXI rapporto Ismea-Qualivita presentato oggi a Roma. Tra i primi 15 prodotti a denominazione figurano il Grana Padano Dop al primo posto che ha sorpassato il Parmigiano Reggiano Dop con 1,7 miliardi (1.734 milioni) di euro e al terzo il Prosciutto di Parma Dop. Per il vino al primo posto si conferma il Prosecco con 1,1 mld (1.145 milioni) e al secondo il Conegliano Valdobbiadene e al terzo il Delle Venezie.

All'interno del settore il comparto del cibo sfiora i 9 miliardi di euro (+9%) e quello vinicolo gli 11 miliardi (+5%). Risultati importanti ma in parte condizionati dalla spinta inflattiva del settore che conta oltre 195mila imprese e un numero di rapporti di lavoro, stimati per la prima volta, in 580mila unità della fase agricola e 310mila nella fase di trasformazione.