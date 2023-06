Rapporto sulle droghe: in Ue mai così tante, potenti e a prezzi bassi

Roma, 16 giu. (askanews) – Cannabis, cocaina, eroina… La gamma e la disponibilità di droghe continua ad espandersi in Europa, così come la loro produzione locale, avverte l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Oedt) nella sua relazione annuale. Alexis Goosdeel, direttore dell’Oedt, parlando a Bruxelles ha sottolineato: “Oggi le droghe sono ovunque in Europa. Non sono mai state così tante le droghe e le sostanze disponibili in una purezza o potenza così elevata e anche a prezzi stabili o bassi”. “Dobbiamo imparare le lezioni del passato per inventare nuove risposte”, ha aggiunto.