Raquel Sánchez Silva: chi è la moglie di Mario Biondo, il cameraman trovato morto a Madrid nel 2013

Il cameraman italiano Mario Biondo era sposato con Raquel Sánchez Silva quando è morto. Scopriamo qualcosa sulla conduttrice spagnola

Quando il cameraman palermitano è stato trovato impiccato in casa sua, il 30 maggio 2013, era sposato da solo un anno con la famosissima conduttrice spagnola Raquel Sánchez Silva. Scopriamo qualcusa in più sulla donna.

Raquel Sánchez Silva: la vita

Raquel Sanchez Silva è nata il 13 gennaio del 1973 a Plasencia, una città di 40mila abitanti della provincia di Caceres, in Estremadura.

Grande sportiva, ha passato gran parte dell’asolescenza giocando a pallavolo, sport che non riesce a praticare a livello agonistico perché non sufficientemente alta. Si trasferisce allora a Salamanca, e lì studia giornalismo. Dopo la laurea, ritorna nella sua città, dove nel 1995 comincia a lavorare nella TV locale, TelePlasencia.

Tre anni dopo si sposta poi a Madrid, dove lavoro come reporter sportiva per l’emittente TeleMadrid.

Raquel Sánchez Silva: il successo

Dopo una serie di trasmissioni sul canale “Quatro”, nel 2011 passa a Mediaset Spagna, e qui, mentre conduce la versione spagnola de “L’isola dei famosi”, conosce il cameraman italiano Mario Biondo, che sposa a Taormina il 22 giugno del 2012.

Raquel Sánchez Silva: la morte di Mario Biondo

Dopo neanche un anno dal matrimonio, il 30 maggio del 2013, il marito di Raquel, Mario Biondo, viene trovato impiccato dalla stessa donna alla libreria della casa che condividevano a Madrid.

Il caso ha risonanza internazionale, anche perché la famiglia di Mario non crede all’ipotesi del suicidio, avvallata dagli inquirenti spagnoli. I familiari del cameraman anche anche accusato Raquel di voler nascondere dei dettagli sulla morte del marito.

Raquel Sánchez Silva: cosa fa adesso?

Raquel torna sulle scene un anno dopo la morte del marito. Oltre a pubblicare un romanzo, torna anche in TV, dove conduce dei programmi di cucina sul canale “Quatro”.

Adesso Raquel conduce Maestros de la costura, il talent show che va alla ricerca del miglior sarto amatoriale di Spagna. Inoltre, ha partecipato alla quinta edizione di Masterchef Celebrity Spagna.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ne giugno 2014 comincia a frequentare il produttore televisivo Matias Dumont, con cui ha, il 21 settembre 2015, i gemelli Bruno e Mateo.

Sul suo profilo Instagram non condivide molto la sua vita privata, ma preferisce pubblicare foto dei suoi hobby, tra cui figura la sua passione per lo sport e la palestra, e dei suoi lavori in televisione.