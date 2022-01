Rasoio elettrico da viaggio: utilizzi e il miglior modello 2022

Per una rasatura perfetta anche in viaggio, il rasoio elettrico è l'ideale dal momento che ha diverse funzioni e accessori per essere in ordine ovunque.

Chi viaggia spesso per lavoro o piacere, sicuramente ci tiene ad apparire sempre in ordine ed elegante con la barba rasata per qualsiasi occasione. Per questa ragione, il rasoio elettrico da viaggio è l’accessorio che non può assolutamente mancare in valigia, anche grazie alle tantissime funzioni di cui è dotato. Ecco le caratteristiche e accessori del miglior modello del 2022.

Rasoio elettrico da viaggio

Gli uomini ci tengono alla propria immagine e ad apparire nel modo migliore, in ordine e sentono la necessità di radersi quasi tutti i giorni. Per loro, vi è un prodotto molto utile come appunto il rasoio elettrico da viaggio, uno strumento molto piccolo da mettere nel beauty in modo da usarlo in qualsiasi momento e averlo sempre a portata di mano.

Uno strumento molto semplice e leggero proprio per essere trasportato durante i viaggi di lavoro o di piacere. Alcuni modelli sono dotati di un sistema di blocco di sicurezza in modo da impedire che si azioni mentre si è in viaggio e hanno anche delle custodie di protezione per proteggerlo in caso di urto.

Ovviamente la scelta di un modello rispetto a un altro dipende molto dalle varie funzioni e accessori, ma è molto importante sceglierlo in maniera corretta e accurata a seconda delle proprie esigenze e bisogni. Sono diverse poi le caratteristiche dei vari modelli. Si trovano rasoi elettrici con testina che risultano essere molto precisi o con lamine che catturano rapidamente i peli e sono rapidi rispetto ad altri modelli.

Molti modelli come il rasoio magnetico collega e usa, considerato il migliore in questo settore, permettono di caricarlo e collegarlo direttamente allo smartphone in modo da usarlo all’istante ed essere perfettamente a posto e in ordine.

Rasoio elettrico da viaggio: funzioni

Prima di scegliere il tipo di rasoio elettrico da viaggio maggiormente adatto, è bene anche capire le varie funzioni e accessori in modo da valutare attentamente il modello. Alcuni modelli sono impermeabili e quindi adatti da usare sotto la doccia. Alcuni modelli sfruttano la funzione wet and dry per cui si possono usare sia a secco, ma anche con altri prodotti, quali creme, schiume da barba, ecc.

Sono diverse le funzioni e gli accessori che caratterizzano un rasoio elettrico da viaggio. Il trimmer è uno degli accessori più utili dal momento che rifinisce in modo preciso sia le basette che i baffetti. I modelli maggiormente avanzati hanno un display per verificare il livello di carica della batteria e capire se bisogna caricarlo.

Il display permette di verificare anche le impostazioni di rasatura, la base di ricarica in modo da ricaricarlo senza avere fili ovunque, come nel modello del rasoio magnetico che basta collegarlo allo smartphone per avviare la procedura di ricarica. Ci sono modelli con spazzola per togliere i peli che sono rimasti tra le lame o anche con custodia da viaggio per trasportarlo in vacanza.

La funzione refrigerante è presente in alcuni modelli di rasoio elettrico da viaggio e aiuta a lenire e alleviare irritazioni o rossori soprattutto se si ha la pelle particolarmente sensibile. Tra le varie funzioni, anche la funzione Turbo per un taglio più efficace soprattutto nelle aree in cui la barba è maggiormente folta.

Rasoio elettrico da viaggio: miglior modello

I modelli di rasoio elettrico da viaggio sono vari, ma il migliore è sicuramente il rasoio magnetico collega e usa. Un rasoio perfetto per il viaggio in modo da far sentire in ordine e a proprio agio ovunque si vada. Un modello facilissimo da usare e adatto sia all’uomo che alla donna. Non è necessario ricaricarlo, ma è sufficiente collegarlo a qualsiasi modello di smartphone.

Un modello considerato il migliore per il rapporto qualità prezzo del 2022. Basta collegarlo allo smartphone oppure al computer per avere sempre a portata di mano un ottimo strumento tascabile per rimuovere i peli. Ha un motore potente a risparmio energetico e si differenzia da altri modelli proprio perché non necessita di presa di corrente.

In questo modo permette di risparmiare sia tempo, ma anche energie. Si caratterizza per una tripla interfaccia USB, per cui è adatto a qualsiasi dispositivo senza il bisogno di fili o adattatori. Ha un design a 90° e un taglio rapido e veloce per una rasatura perfetta ovunque ci si trovi. In pochi istanti, si ha una pelle liscia e morbida. Ha un sistema che evita di pizzicare o causare rossori e irritazioni.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un modello di rasoio magnetico con testina estraibile e che immagazzina i peli al suo interno. Facile da pulire dal momento che basta staccare la testina, usando la spazzola in dotazione per rimuovere qualsiasi pelo o residuo.

Dotato di custodia e sacca in omaggio compreso nel prezzo per portarlo ovunque.

Il rasoio magnetico collega e usa, essendo originale ed esclusivo, non si acquista nei negozi o e-commerce, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo e approfittare della promozione di due rasoi elettrici al costo di 49,99€ invece di 99,99. Il pagamento è con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.