Rastrellamento del ghetto ebraico di Roma, Ignazio La Russa: "Pagina buia della storia, alla comunità ebraica oggi come sempre, la mia sincera vicinanza"

Sul rastrellamento del ghetto ebraico di Roma Ignazio La Russa è intervenuto con una dichiarazione ufficiale definendolo “pagina buia della storia”. Il presidente del Senato ha parlato della pagina italiana che fece ancor più terribile la Shoah ed è andato “a traino” di Giorgia Meloni nella condanna del rastrellamento del Ghetto di Roma avvenuto 79 anni fa.

La Russa e il rastrellamento del Ghetto a Roma

Attenzione, c’è un distinguo: Meloni è ancora “solo” una leader politica, La Russa è la seconda carica dello Stato. Ha detto Ignazio La Russa: “Il rastrellamento del ghetto di Roma rappresenta una delle pagine più buie della nostra storia“. E poi, ricordando quel che accadde il 16 ottobre 1943 :”Oltre mille persone tra donne, uomini e bambini furono strappate ai loro affetti e deportate al campo di sterminio di Auschwitz. Solo 16 di loro fecero ritorno”.

“Vicinanza alla comunità ebraica”

La Russa ha poi rammentato ed ammonito come sia compito “di tutti, a cominciare dalle più alte istituzioni, tramandarne il ricordo affinché in futuro non si ripetano mai più simili tragedie“. E in chiosa, con una volontaria sottolineatura di quello che a detta di La Russa non è un atteggiamento “innescato” dal sopravvenuto ruolo istituzionale: “Alla comunità ebraica oggi come sempre, la mia sincera vicinanza“.