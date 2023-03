Rate mutui su: 1 italiano su 3 ripensa alla casa da acquistare

Milano, 21 mar. (askanews) – La Bce ha deciso di innalzare i tassi d’interesse di mezzo punto percentuale e da mesi sta monopolizzando le notizie finanziarie. Un cambiamento fatto per ridurre l’inflazione dei Paesi dell’Eurozona ma che senza dubbio andrà a influenzare le rate dei mutui e a creare nuove problematiche per i clienti. Stando a quanto calcolato dallo strumento di simulazione di idealista, le rate dei mutui a tasso variabile andranno ad aumentare del 60% rispetto alla rata originaria dello stesso mutuo erogato solo 12 mesi fa. idealista analizza come cambierà il mercato immobiliare nel prossimo futuro offrendo nuove soluzioni per fronteggiare questa situazione. Di questo e molto altro ne ha parlato il responsabile di idealista/mutui Italia Fabio Femiani.

“Abbiamo deciso di partire con questo nuovo servizio anche in Italia aiutando i nostri clienti a trovare il mutuo migliore per le loro esigenze. Gli utenti, in vista del caro-mutui, stanno ripensando alle loro esigenze di acquisto”.

Secondo i dati raccolti da idealista, 1 italiano su 3 pensa a una casa più piccola o guarda a quartieri più economici per l’investimento immobiliare per le ristrettezze di budget imposte dalle rate più alte.