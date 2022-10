Rateizzazione delle bollette di gas e luce: chi e come può richiederla?

Il governo italiano è intervenuto ad inizio 2022 con un decreto che prevedeva la rateizzazione delle bollette per alcuni soggetti

Come è ormai noto, l’Italia sta combattendo ormai da molti mesi con una pesante crisi energetica, che va a gravare di conseguenza sulle tasche degli italiani, con le bollette della luce e del gas che sono arrivate aa assumere dei valori improponibili.

Bollette della luce e del gas, sarà possibile chiedere la rateizzazione

Per far fronte al pagamento delle costosissime bollette, molti italiani hanno richiesto a gran voce la possibilità di una rateizzazione. Fabrizio Ghidini, il presidente Federconsumatori Parma, ha spiegato ai microfoni di ‘Fanpage.it’, che anche i consumatori hanno un ruolo attivo in questa situazione: “Chiunque sottoscriva un contratto di fornitura di gas o elettricità, tra le tante cose deve verificare, è se il venditore si è dotato di un documento che si chiama “Carta dei servizi“, che regola, oltre al contratto, il rapporto tra il venditore e il consumatore in riferimento a tutti gli aspetti del loro rapporto, come ad esempio la rendicontazione mensile.

Ed è in questo documento che si trovano le norme che riguardano la rateizzazione del debito, quindi quando si può fare, quali sono gli importi e il numero delle rate.”

Come richiedere le rateizzazioni

Secondo quanto si apprende, quindi, se un consumatore vuole rateizzare i pagamenti delle proprie bollette, necessita di contattare il proprio fornitore per chiedere di poter pagare in un lasso di tempo maggiore, sempre facendo attenzione al proprio contratto.