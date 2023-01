Ratzinger: lo storico Perfetti, 'Papa conservatore? Attento alla modernità'**

Roma, 2 gen. - (Adnkronos) - "Benedetto XVI viene presentato spesso come un pontefice conservatore, ma è necessario intendersi. In realtà egli è stato un custode dell'ortodossia cattolica anche recuperando taluni aspetti della tradizione liturgica e pastorale del passa...

– (Adnkronos) – "Benedetto XVI viene presentato spesso come un pontefice conservatore, ma è necessario intendersi. In realtà egli è stato un custode dell'ortodossia cattolica anche recuperando taluni aspetti della tradizione liturgica e pastorale del passato ma senza sottointesi ideologici e sempre con l'occhio volto alla modernità e ai suoi problemi. Un grande pontefice, insomma". Lo sottolinea, in una dichiarazione all'Adnkronos, lo storico Francesco Perfetti, direttore della rivista "Nuova Storia Contemporanea", già professore di Storia Contemporanea presso Luiss Guido Carli di Roma ed ex Capo del Servizio Storico, Archivi e Documentazione del Ministero degli Affari Esteri.

"Benedetto XVI non è stato solo un grande pontefice che ha guidato la Chiesa in un momento difficile – afferma Perfetti – È stato anche, e prima di tutto, un finissimo intellettuale, come tale da tutti riconosciuto, sia come teologo sia come filosofo sia anche come analista, acuto e disincantato, del fenomeno della decadenza della civiltà occidentale".

"Formatosi sul pensiero di Agostino, cui dedicò la sua tesi di laurea ma anche lettore e ammiratore di Pascal, Ratzinger finì per elaborare una propria originale visione filosofica e teologica che si proponeva di conciliare 'ragione' e 'fede' – spiega lo storico Francesco Perfetti – Sotto questo profilo mi sembra particolarmente significativa la sintonia intellettuale che si stabilì, trasformandosi poi in amicizia e collaborazione, con un filosofo della scienza di formazione popperiana e neokantiana, Marcello Pera, come lui appassionato cultore del pensiero di Agostino e, come lui, preoccupato del secolarismo".

Prosegue Perfetti: "Per quanto abbia scritto opere importantissime – dalla 'Introduzione al cristianesimo', vero e proprio bestseller mondiale alla trilogia su Gesù di Nazareth che ricostruisce la figura di Gesù recuperando il valore storico del racconto dei Vangeli in contrapposizione al metodo critico della gran parte della letteratura storiografica sull'argomento credo che il lascito più significativo di Ratzinger al pensiero filosofico sia rintracciabile nella sua critica alla 'dittatura del relativismo', cioè alla tendenza secondo la quale – rifiutando di fatto l'esistenza di quelli che il filosofo cattolico Augusto Del Noce definiva 'valori permanenti' e che oggi corrispondono ai cosiddetti 'principi non negoziabili' – si perviene all'autocelebrazione dell'io.

E, ancora, mi sembra essere un punto fermo, anche per una lettura storico-culturale del presente, la difesa delle cosiddette 'radici cristiane dell'Europa' il cui riconoscimento, in fondo, è implicito nella scelta stessa del nome Benedetto da lui adottato per il pontificato in omaggio sia a Benedetto XV sia a San Benedetto".