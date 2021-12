Ravanusa, comandante carabinieri: si indaga su un accumulo di gas

Ravanusa (Agrigento), 13 dic. (askanews) – “Siamo nell’alveo delle ipotesi, molto probabilmente questo accumulo di gas è risalente a diversi giorni e si è creato per un cedimento in un alveo, una caverna nel sottosuolo. Il punto è che parliamo di un gas metano, un gas che tende a salire verso l’alto e questo non si è verificato. Andrà capito come mai l’accumulo sia stato così grande, senza un alert o un’avvisaglia”.

E’ quanto ha spiegato il colonnello Vittorio Stingo, comandante dei carabinieri di Agrigento, sulle indagini in corso sulla tragedia di Ravanusa.