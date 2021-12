Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'** (4)

(Adnkronos) – E ancora: "È in corso l'esame di un'attività estremamente critica, a cui faceva riferimento poco fa il professor Frey, nominata Health, Safety, Environment and Quality (HSEQ), cioè in sostanza sicurezza e qualità, che ha anche la missione fondamentale di controllo dell'esecuzione dei lavori a campione.

Da noi il campione è stato ritenuto assolutamente insoddisfacente per la numerosità dei lavori che la società ha in campo e per la sua complessità, oltre che per la dispersione sul territorio. Pertanto, è stata presa in esame l'efficacia di questa struttura e si sta lavorando proprio insieme ad essa perché vengano fatte delle proposte di rafforzamento al fine di migliorare la catena dei controlli. Ciò è fondamentale per scongiurare l'insinuazione di fenomeni obliqui in crepe lasciate aperte da parte della struttura societaria.

È stato concordato con le organizzazioni sindacali un progetto di mobilità per trecento persone all'interno del gruppo. Nell'ambito dell'accordo con le organizzazioni sindacali si è anche concordato di assumere duecentocinquanta persone nell'ambito della società". I magistrati della Procura di Agrigento stanno setacciando tutte le carte relative alla società Italgas per provare a capire quali siano stati gli ultimi lavori sulla rete di Ravanusa.