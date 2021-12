Ravanusa: i soccorritori scavano a mani nude alla ricerca dei dispersi/Adnkronos (3)

(Agrigento) – "L'intervento di primo sezionamento della rete, finalizzato alla messa in sicurezza della condotta, è iniziato alle ore 24 a seguito della relativa autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco. Alle ore 2:05 del 12/12 i tecnici di ItalgasReti hanno completato le operazioni di isolamento del tratto di tubazione che attraversa l'area interessata dall'evento- dice la società- La tubazione è in acciaio del diametro di 100 mm ed è esercita in bassa pressione.

Sul tratto di condotta interessato non vi erano cantieri di ItalgasReti. La rete di distribuzione di Ravanusa è stata ispezionata interamente sia nel 2020, sia nel 2021".

Intanto, in via Trilussa è calata la sera. I Vigili del fuoco, che non si sono mai fermati, accendono i fari con i generatori elettrici. L'area attorno all'esplosione sembra una zona devastata da un bombardamento. Il sindaco torna sul luogo del disastro e annuncia: "Si continua a cercare a oltranza.

Siamo spinti dalla speranza di trovare i nostri sei concittadini ancora vivi. Abbiamo dalla nostra parte tutto il Paese e sono in campo le migliori risorse umane e tecnologiche. La speranza non si spegne". Il padre di Selene Pagliarello è ancora qui, seduto in macchina, e chiede di sua figlia. “Selene, amore mio, dove sei, amore di papà?”. Le ricerche proseguono.