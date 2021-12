Ravanusa: trovati anche gli ultimi due dispersi, padre e figlio/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – Intanto, i Carabinieri hanno intensificato i controlli anti-sciacallaggio nei dintorni della zona in cui è avvenuta l'esplosione, per proteggere le case degli sfollati, oltre cento in tutto. Questa mattina alcuni sospetti che si aggiravano nei pressi delle abitazioni sgomberate sono stati identificati e allontanati.

Nel frattempo, la Regione Siciliana ha avviato raccolta fondi per ricostruire alloggi crollati Una raccolta fondi per la ricostruzione degli alloggi crollati nell'esplosione di Ravanusa di sabato scorso. Ad avviarla è la Protezione civile della Regione Siciliana, che ha attivato un conto corrente bancario dedicato per le donazioni. Questo l'Iban: IT 18 B 02008 04625 000105458608.