Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Se non è una negligenza, qualcuno ci spiega come 10mila persone abbiano potuto entrare nel centro del paese, mettendo a ferro e fuoco ettari di territorio, spacciando e stuprando? Il messaggio che arriva è che basta una chat Telegram per fare un casino del genere? Allora cittadini devono essere molto preoccupati".

Così il capogruppo delle Lega, Riccardo Molinari, intervenendo in aula alla Camera dopo l'informativa del ministro Luciana Lamorgese sul rave di Viterbo.