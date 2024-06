Ravenna, donati 100 corsi di nuoto a bambini con disabilità

Ravenna, 8 giu. (askanews) - La presentazione ufficiale del progetto inclusivo "Una lezione con Carlotta, si è svolta presso la piscina comunale "Gianni Gambi" di Ravenna, qualificata come 'Punto ToSwim Inclusive Academy'. Per l'occasione è intervenuta una testimonial d'eccezione: la campionessa d...

Ravenna, 8 giu. (askanews) – La presentazione ufficiale del progetto inclusivo “Una lezione con Carlotta, si è svolta presso la piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna, qualificata come ‘Punto ToSwim Inclusive Academy’. Per l’occasione è intervenuta una testimonial d’eccezione: la campionessa di nuoto paralimpico Carlotta Gilli: “Per me è una grandissima opportunità poter trasmettere la passione e l’amore che ho per questo sport a dei bambini. Questo è un progetto concreto e credo fortemente nei valori messi in campo da Procter&Gamble”.

Il programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia” vuole generare un impatto positivo sulla comunità e, con la campagna “Campioni Ogni Giorno”, favorire l’accesso allo Sport da parte di giovani con disabilità, promuovendone al contempo l’inclusione e la socializzazione.

Riccardo Calvi, Direttore della Comunicazione di Procter & Gamble Italia ha dichiarato: “Con il nostro programma stiamo portando avanti in tutta Italia delle azioni concrete in termini di sostenibilità ambientale e sociale. Con il progetto ‘Campioni ogni giorno’ vogliamo favorire l’accesso allo sport di bambini con disabilità. Grazie al contributo di Carlotta Gilli e dei nostri partner abbiamo regalato a tanti giovani dei corsi di nuoto”.

Al progetto “Una lezione con Carlotta”, che si è anche svolto nella Piscina di Copparo, a Ferrara, hanno collaborato Coop Alleanza 3.0. e ToSwim Inclusive Academy, che ha supervisionato durante i corsi tenuti dagli istruttori qualificati della Federazione Italiana Nuoto.

Paola Piraccini di Coop. Alleanza 3.0 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Si tratta di un progetto di inclusione e solidarietà grazie ad un semplice gesto. Vogliamo ringraziare Procter & Gamble che ha accettato di condividere questo progetto e questi valori”.

A margine dell’evento, è intervenuto anche Fabrizio Berlese, Presidente di SwimFit: “Abbiamo portato a Ravenna questo progetto legato ai bambini. La giornata è stata molto positiva perché grazie a questa iniziativa riusciremo ad allargare la platea dei giovani che potranno accedere a questo progetto”.

Saranno ben 100 le bambine ed i bambini con disabilità che in due piscine dell’Emilia-Romagna potranno imparare a nuotare ma, soprattutto, godere dei numerosi benefici fisici e psicologici dell’attività sportiva.