Ha ucciso la moglie con 20 coltellate e poi ha tentato il suicidio. Il 77enne è morto in ospedale a causa delle ferite riportate.

Ravenna, è morto l’uomo che aveva ucciso la moglie a coltellate e aveva tentato il suicidio

Claudio Cognola, 77enne che si è gettato dal terzo piano della sua abitazione di Ravenna dopo aver ucciso la moglie 83enne a coltellate, è morto in ospedale. L’uomo ha colpito la moglie più di 20 volte, prima di chiamare i carabinieri e buttarsi dal balcone. Era stato portato in ospedale con gravissime ferite dovute alla caduta, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. Secondo quanto rivelato dall’autopsia, la donna avrebbe cercato di difendersi dalle coltellate, procurandosi numerose ferite ad una mano.

Il marito non si è fermato, l’ha uccisa e poi ha cercato di suicidarsi. Il movente sarebbe la grave malattia della donna. Il 77enne si occupava da tempo della casa e delle cure della moglie. Gli agenti pensano si sia trattato di un atto associato ad uno stato depressivo dovuto alle condizioni di vita della coppia.

Maria Ballardini è stata colpita più di 20 volte

L’interrogatorio del 77enne era rimandato a dopo il suo ricovero in ospedale.

Gli inquirenti confidavano su una ripresa dell’uomo, ma le sue condizioni di salute non sono apparse lievi fin dal primo momento. Maria Ballardini è stata colpita diverse volte alla schiena, tra volte al capo, una al volto, 4 volte al deltoide sinistro e 11 al seno. Ha riportato diverse ferite alla mano nel tentativo di difendersi dall’aggressione. L’83enne è deceduta per anemia acuta emorragica.