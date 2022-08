Ravenna, fa wakeboard sul lago: 50enne si schianta contro ostacolo e muore

Una tragedia ha sconvolto il ravennate. Un uomo sulla cinquantina ha perso la vita dopo aver sbattuto contro l'ostacolo mentre faceva wakeboarding.

Si era recato in un noto lago sportivo di Ravenna per praticare il wakeboard quando, per cause ancora da chiarire è andato a sbattere contro un ostacolo fisso, perdendo prematuramente la vita all’età di circa 50 anni. Questa la tragedia che si è consumata nel pomeriggio di martedì 23 agosto intorno alle 15.00.

Stando a quanto si apprende, il decesso sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Ravenna, muore mentre faceva wakeboarding: la vicenda

Sono diversi gli aspetti della vicenda sui quali fare luce a cominciare da come l’uomo abbia potuto scontrarsi con l’ostacolo. Da una prima ricostruzione – riportata da “Il resto del Carlino” – l’impatto sarebbe avvenuto mentre procedeva a forti velocità. Stando a quanto si apprende, ad ogni modo, parrebbe che la vittima fosse comunque esperta e praticava questa disciplina da diversi anni.

L’intervento del personale sanitario del 118, allertato da quanti erano presenti quando si stava consumando il dramma, è stato tempestivo. Purtroppo ogni sforzo di salvare il 50enne è stato vano.

L’avvio delle indagini

Nel frattempo, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito. Giunta anche la Medicina del Lavoro.

In ogni caso, per avere un quadro chiaro della vicenda sarà necessario attendere gli sviluppi delle indagini condotte dal pm di turno Marilù Gattelli.