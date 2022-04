Ravenna, grave incidente d’auto: la 19enne Desirè Baldi è rimasta uccisa

Un grave incidente d'auto è risultato fatale alla 19enne Desirè Baldi. La giovane è rimasta schiacciata, dopo essere stata sbalzata fuori dall'auto

La Citroen 3 sui cui viaggiava Desirè insieme ai suoi tre amici è uscita di strada, nella notte tra sabato 23 e domenica 24 aprile. Per la giovane, sbalzata fuori dal mezzo, non c’è stato nulla da fare.

Ravenna, incidente d’auto risulta fatale alle 19 enne Desirè Baldi

Desirè Baldi e i suoi tre amici, due ragazzi e una ragazza, stavano viaggiando sulla Statale Adriatica a nord di Ravenna, attorno alle ore 2 di domenica 24 aprile, quando, per motivi ancora da ccertare, la loro Citroen 3 è uscita di strada. Il mezzo si è cappottato, dopo aver colpito il guard rail, fino a finire in un fosso adiacente alla strada. Desirè è stata catapultata fuori dall’auto ed è morta nello schianto.

L’intervento dei santari e dei vigili del Fuoco

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Per Desirè, schiacciata dalla Citroen in volo, non c’è stato nulla da fare. I suoi due amici sono stati ricoveri in ospedale a Ravenna e sono fuori pericolo, mentre la ragazza a Cesena all’ospedale Bufalini con il codice di massima gravità, ma anch’essa fuori pericolo.