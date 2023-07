Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 Luglio, poco prima delle ore 19. Ci troviamo in viale Europa a Ravenna, dove un motociclista di 62 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo mezzo contro un’automobile.

Ravenna, scontro tra auto e moto: morto centauro 62enne

Il sinsitro è avvenuto a Ravenna in viale Europa, all’altezza di un distributore di carburanti. Per cause ancora da accertare, sembra che il 62enne che era alla guida di una moto di alta cilindrata abbia invaso la corsia di marcia opposta, finendo per incrociare la traettoria con quella di una Mercedes che sopraggiungeva dall’altro lato. Lo scontro è stato inevitabile e il centauro è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza dal punto di impatto.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso in ospedale

Sul luogo del sinistro sono immediatamente giunti i medici del 118 che si sono occupati di fornire le prime cure al 62enne che aveva perso conoscenza dopo il frontale. L’uomo è stato soccorso con diversi tentativi di rianimazione, ma dopo qualche ora è morto in ospedale. I carabinieri, nel frattempo, hanno iniziato ad indagare: non si esclude il possibile coinvolgimento di un terzo veicolo non ancora identificato.