A Ravenna una postina è rimasta coinvolta in un brutto incidente con il suo scooter di lavoro: è ricoverata in ospedale

Un terribile incidente, avvenuto tra le strade di Ravenna nella giornata di ieri, ha messo in serio pericolo la vita di una postina di 50 anni. Lo scontro violentissimo è avvenuto tra una macchina in uso alle pompe funebri e lo scooter che la donna guidava per consegnare la posta.

Ravenna, incidente tra auto e scooter: ferita una postina 50enne

Il grave incidente è avvenuto intorno alle ore14 della giornata di ieri, lunedì 17 Luglio, a Ravenna. Più precisamente l’auto e lo scooter coinvolti si trovavano all’incrocio tra corso Mazzini, via Gallo Marcucci e via Giovanni da Oriolo, in prossimità del semaforo che regola l’intersezione, quando all’improvviso i due mezzi sono andati a collidere. La Kia Picanto bianca delle pompe funebri ha icrociato la strada del ‘trike‘ (lo scooter dei postini) e la donna che era seduta sulla sella è rimasta incastrata tra i due mezzi.

L’intervento dei soccorsi e il ricovero della donna

Il primo ad intervenire è stato l’autista di un mezzo pubblico che transitava in quel momento. L’uomo ha utilizzato un piccolo estintore per rompere il finestrino della Kia e infilare la mano nell’abitacolo per sbloccare la portiera rimasta chiusa. Il gesto era necessario per poter dare una mano all’uomo che era al volante della macchina che, dopo lo scontro, aveva avuto un malore e aveva perso i sensi. I medici del 118 hanno, invece, trasportato in elicottero la postina, rimasta gravemente ferita, all’Ospedale Maggiore di Bologna: la donna non è in pericolo di vita.