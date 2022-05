Ravenna, un uomo di 70 anni muore per un malore in mare

Ha un malore in mare a muore. Sono stati inutili i soccorsi per il 70enne di Ravenna.

Una tragedia sconvolge la città di Ravenna. Un uomo di 70 anni, noto a tutti per essere il proprietario della carrozzeria Benazzi, come si apprende da Il Resto del Carlino, è morto mentre era in mare.

Ravenna, un 70enne ha un malore in mare e muore

La vittima di questo terribile episodio è Omar Benazzi, che si trovava a Marina di Ravenna per passare una tranquilla giornata in spiaggia e fare uno dei primi bagni prima dell’arrivo dell’estate. Benazzi si è tuffato in acqua ma purtroppo, a causa di un malore, non è più tornato a riva. A notare l’uomo in difficiltà è stata una donna che ha subito chiesto aiuto.

I soccorsi

In questo periodo dell’anno è difficile che si trovino i bagnini sulle varie spiagge attrezzate, in quanto molti servizi che offrono gli stabilimenti non sono ancora stati attivati.

La fortunata ha voluto che in quel caso alcuni bagnini fossero presenti a pochi metri dall’uomo che stava annegando. Anche se per Omar Benazzi non c’è stato niente da fare, almeno il suo corpo è stato recuperato e riportato senza vita a riva. Mentre i baginini recuperavano il corpo di Omar, i soccorsi erano già arrivati, ma, nonostante i vari tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.