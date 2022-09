Ravenna, uomo di 39 anni muore nella piscina di un hotel: indagini in corso

Un uomo di 39 anni è morto nella piscina di un hotel in provincia di Ravenna, nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2022: ecco tutti i dettagli.

Un uomo di 39 anni è stato trovato morto nella piscina di un hotel situato in provincia di Ravenna, la causa del decesso è ancora da chiarire, ma le ipotesi non mancano e le indagini sono tutt’ora in corso di svolgimento.

Ravenna, uomo di 39 anni muore nella piscina di un hotel: ecco i dettagli

Nella notte tra sabato 17 settembre 2022 e domenica 18, un uomo di 39 anni, di origine magrebina, è stato trovato morto all’interno della piscina di un hotel di Brisighella, in provincia di Ravenna.

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni trapelate sulla vicenda, l’uomo stava partecipando ad una festa insieme ad alcuni amici, quando poco dopo la mezzanotte uno di loro si sarebbe accorto che il 39enne era privo di sensi in piscina.

L’intervento dei soccorritori e i vani tentativi di salvare il 39enne

Gli amici del 39enne dopo essersi accorti che l’uomo era privo di sensi in acqua, hanno immediatamente allertato i soccorritori.

Gli operatori del 118 giunti tempestivamente sul posto, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 39enne, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.

La morte del 39enne e le prime ipotesi sulla causa del decesso: indagini in corso

I Carabinieri della locale Compagnia si stanno occupando di condurre le indagini sulla morte del 39enne, non è ancora stata stabilita l’esatta causa del decesso.

Al momento, si ipotizza che l’uomo possa essere stato colto da un malore probabilmente sopraggiunto dopo un abbondante pasto; non è esclusa l’ipotesi di morte per annegamento.