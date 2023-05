Ravennate, allerta meteo: chiuse tutte le scuole per rischio alluvioni

Chiuse tutte le scuole per rischio alluvioni in gran parte del Ravennate: a Faenza il sindaco emette anche misure specifiche

C’è paura per quello che potrebbe abbattersi sul Ravennate nelle prossime ore ed è stata diramata una allerta meteo: chiuse tutte le scuole per rischio alluvioni. La decisione arriva dalla Prefettura a seguito delle previsioni in particolare per il 16 maggio che non escludono eventi severi e mareggiate. Il maltempo desta preoccupazione quindi in Romagna ed una comunicazione dell’Agenzia regionale di protezione civile e di Arpae Emilia-Romagna arrivata domenica alle 18 durante la riunione del Centro operativo soccorsi in Prefettura dà la cifra del grado di attenzione.

Ravennate ed alluvioni, chiuse le scuole

Si prevede infatti una ondata di forte maltempo nelle giornate di martedì 16 maggio, e mercoledì 17. E sulla scorta della stessa il sindaco di Ravenna ha riunito in forma plenaria alle 8 di lunedì mattina il Centro operativo comunale. Da quel summit è scaturita la decisione in ordine a varie chiusure precauzionali. Martedì 16 maggio resteranno quindi chiusi nel Comune di Ravenna a livello precauzionale i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali.

Aggiornamenti per mercoledì 17 maggio

Sono previsti aggiornamenti per una possibile chiusura di mercoledì 17. Dal canto loro i Servizi sociali stanno provvedendo a contattare tutte le persone in condizioni di particolari fragilità fisiche. Quelle ed anche le strutture che le ospitano: lo scopo è verificare le condizioni e dare “indicazioni e contatti da utilizzare in caso di emergenza”. Ravenna Today spiega che domani, martedì 16 maggio, saranno chiuse le scuole anche in tutti i Comuni dell’Unione Romagna Faentina. Si tratta di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo. E da quanto si apprende a Faenza saranno chiusi anche i servizi educativi, i servizi pre e doposcuola, i centri di formazione professionale, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali saranno chiusi.

Stop a centri ed attività sportive

Il Comune consiglia poi alle altre società sportive, allo stesso modo, “di interrompere allenamenti, partite o altre iniziative per la giornata di martedì”. Il mercato ambulante di martedì in Piazza del Popolo e Piazza Martiri della Libertà è stato annullato.