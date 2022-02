Rayan non ce l’ha fatta. Al Jazeera: “Il bambino è morto a causa delle ferite riportate”

Il piccolo Rayan non ce l'ha fatta. Secondo la testata araba Al Jazeera il piccolo è morto a seguito delle ferite riportate.

Era una notizia che non avremmo mai voluto sentire. Il piccolo Rayan non ce l’ha fatta. Stando a quanto riporta la testata araba Al Jazeera che ha citato fonti ufficiali del Marocco, il piccino è morto a seguito delle ferite riportate durante la caduta.

Marocco Rayan morto, il comunicato ufficiale e le condoglianze ai genitori

“Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta”, sono queste le terribili parole scritte dal gabinetto della Casa Reale del Marocco e riportate dai media arabi. Stando a quanto si apprende, il re del Marocco ha contattato telefonicamente i genitori del piccolo facendogli le proprie condoglianze.

L’estrazione dal pozzo e la corsa contro il tempo in ospedale

I cittadini, le istituzioni e quanti erano vicini al bambino, hanno sperato fino all’ultimo che il piccolo Rayan potesse sopravvivere. Invece così purtroppo non è stato. Il tunnel che avrebbe dovuto portare in superficie il corpo del bambino è stato portato a compimento intorno alle ore 13.30. L’estrazione è avvenuta alle ore 21.30 circa (ora italiana): nelle immagini e i video che si sono diffusi rapidamente nella rete, viene mostrata l’ambulanza partire a sirene spiegate, in una disperata corsa contro il tempo.

Arrestata la donna nei giorni scorsi aveva diffuso la falsa notizia della morte di Rayan

Nel frattempo si apprende che la Polizia Giudiziaria avrebbe arrestato una donna accusata di aver diffuso nelle ultime ore la notizia della morte di Rayan e di aver creato un falso profilo su Twitter. Stando a quanto riporta ANSA, la donna sarebbe stata rintracciata dalle autorità in meno di 12 ore.