Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – "Non c'è differenza quando urlano per il colore della tua pelle o quando ti dicono zingaro. Bisogna fare delle cose utili per cambiare questi atteggiamenti e non serve molto inginocchiarsi in campo". Lo dice l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, a 'Che tempo che fa' sul tema del razzismo.