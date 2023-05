Razzismo: il giudice sportivo chiude per un turno la curva dell'Atalanta

Razzismo: il giudice sportivo chiude per un turno la curva dell'Atalanta

Razzismo: il giudice sportivo chiude per un turno la curva dell'Atalanta

Perché il giudice sportivo chiude la curva dell'Atalanta per il prossimo turno e cosa è stato deciso sull'ammonizione al serbo

Quelle grida contro Dusan Vlahovic per cui è stata confermata l’ammonizione avevano il tono inequivocabile del razzismo, perciò il Giudice sportivo chiude per un turno la curva dell’Atalanta. Il deprecabile episodio nel match contro la Juventus fa scattare la decisione con annessa sanzione. La curva dell’Atalanta resterà chiusa per un turno ed è stato anche decisa una ammenda di 10 mila euro inflitta alla società.

Il giudice chiude la curva dell’Atalanta

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo i fatti di Atalanta–Juventus sono queste: i cori razzisti urlati dal settore del Gewiss Stadium di Bergamo sono stati condannati l’attaccante bianconero, oggetto degli insulti discriminatori da parte di una frangia di tifosi, resta sanzionato con cartellino giallo. Il direttore di gara, come da regolamento, aveva sospeso l’incontro per circa un minuto. Ed in quel lasso di tempo era partito il messaggio diffuso attraverso gli altoparlanti che invitava il pubblico a desistere da certi atteggiamenti. Ma tutto era stato inutile e contro il serbo erano continuati quei cori che lo definivano “zingaro”.

Cosa dice il referto degli ispettori federali

Il referto degli ispettori federali è chiaro: alcuni occupanti della Curva Nord Pisani “levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo, cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Società Juventus Dusan Vlahovic. Tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano fino all’80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore”. Sulla scorta di quel fatto si è deliberato di “sanzionare la Società Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Nord Pisani privo di spettatori”.