Spagna, arrestate 7 persone per gli insulti razzisti a Vinícius Jr

In Spagna sono state arrestate 7 persone tra Madrid e Valencia dopo il brutto episodio di razzismo nei confronti del calciatore Vinìcius Jr.

Sette arresti per gli insulti razzisti a Vinìcius Jr

Nella giornata di oggi – martedì 23 maggio – la Polizia spagnola ha arrestato 7 persone tra Madrid e Valencia per i brutti episodi di razzismo che hanno riguardato il calciatore brasiliano Vinìcius Junior.

Di queste sette persone, quattro sono state arrestate a nella capitale spagnola, con l’accusa di aver appeso un manichino nero con la maglia di Vinícius a un ponte, lo scorso gennaio. Gli altri sono invece tre tifosi – fra i tanti del Valencia – che nell’ultima partita di campionato contro il Real Madrid avevano rivolto insulti e cori razzisti al giocatore de Los Merengues.

La solidarietà nei confronti di Vinícius Jr

Dopo gli orribili fatti di Valencia di domenica scorsa, molte squadre di calcio di tutto il mondo hanno mostrato il loro sostegno a Vinícius, così come ha fatto il presidente brasiliano in conferenza stampa dal Giappone – dove si trovava per il G7 – e il presidente della FIFA, Gianni Infantino.

La giustizia spagnola sta trattando questi episodi come crimini d’odio, e i media locali dicono che identificazioni e arresti continueranno nelle prossime settimane.