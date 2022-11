Razzo cinese in caduta libera, allerta anche in Italia: quando e dove potrebbero cadere i frammenti

Rientro incontrollato di un razzo cinese: detriti sull'Italia? Ecco le Regioni e le fasce orarie che potrebbero essere interessate

C’è la “lontana possibilità” che alcuni detriti di un razzo spaziale cinese che sta rientrando in maniera incontrollata nell’atmosfera terrestre possano cadere in Italia. A riferirlo è la Protezione Civile, che ha messo in allerta le Regioni Sardegna, Lazio, Molise, Puglia e Calabria.

Detriti di un razzo cinese in caduta libera sull’Italia? “Bassa possibilità”, ma non è da escludere

Come informa il Dipartimento della Protezione Civile, si è già svolta pertanto la prima riunione del tavolo tecnico a seguito dell’operazione di rientro incontrollato del razzo spaziale cinese PRC-CZ5B.

“Nonostante la bassa possibilità che uno o più frammenti del lanciatore possano colpire il nostro Paese” – è specificato nella nota -, “il Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, ha informato sull’evoluzione dello scenario atteso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale, nonché le Regioni interessate.

L’orario in cui potrebbero cadere in Italia i detriti del razzo spaziale cinese

Sulla base degli ultimi dati forniti dall’Agenzia Spaziale Italiana, al momento la previsione di rientro in atmosfera è fissata in una finestra di incertezza compresa tra le ore 8.00 e le ore 10.00 (ora italiana) di oggi, 4 novembre.

Le Regioni che potrebbero essere colpite da resudui del razzo spaziale cinese

In questo periodo sono previsti 4 sorvoli del territorio italiano generati da due orbite, che andranno ad interessare le regioni Sardegna, Lazio, Molise, Puglia, Calabria.

Non è quindi ancora completamente possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio”.